В ДТП в Волгоградской области пострадали восемь человек

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате ДТП на трассе "Каспий" в Волгоградской области. Об этом в субботу сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

"По предварительным данным, в 22:25 час. (21:25 мск) на 882 км. ФАД Р-22 "Каспий" 53-летний житель Московской области, управляя автомашиной Honda CR-V", двигаясь со стороны г. Москва в сторону г. Волгоград, не убедился в безопасности маневра "обгон", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Subaru Forester, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП в больницу с травмами доставлены водители обеих автомашин и 6 их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет.