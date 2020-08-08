Спасатели МЧС за сутки обследовали 1 тыс. кв. м завалов после взрыва в Бейруте

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС России за сутки обследовали 1 тыс. кв. м завалов в пострадавшем от взрыва Бейруте. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"За сутки обследованы 1 тыс. кв. м завалов, извлечены тела четырех погибших. При помощи альпинистского снаряжения обследована часть подвального помещения элеватора", - сказали в пресс-службе, уточнив, что группировка МЧС проводит работы недалеко от эпицентра взрыва в три смены. Кроме того, помощь оказывают и психологи министерства, продолжает работу аэромобильный госпиталь. "За сутки медицинская помощь оказана в 84 случаях, госпитализированных нет", - добавили в МЧС.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа. На следующий день был развернут мобильный госпиталь отряда "Центроспас". В настоящее время на месте ЧС работают около 160 специалистов.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.