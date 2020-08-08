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Взрыв в порту Бейрута

Спасатели МЧС за сутки обследовали 1 тыс. кв. м завалов после взрыва в Бейруте

На месте ЧС работают около 160 специалистов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС России за сутки обследовали 1 тыс. кв. м завалов в пострадавшем от взрыва Бейруте. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

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"За сутки обследованы 1 тыс. кв. м завалов, извлечены тела четырех погибших. При помощи альпинистского снаряжения обследована часть подвального помещения элеватора", - сказали в пресс-службе, уточнив, что группировка МЧС проводит работы недалеко от эпицентра взрыва в три смены. Кроме того, помощь оказывают и психологи министерства, продолжает работу аэромобильный госпиталь. "За сутки медицинская помощь оказана в 84 случаях, госпитализированных нет", - добавили в МЧС.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа. На следующий день был развернут мобильный госпиталь отряда "Центроспас". В настоящее время на месте ЧС работают около 160 специалистов.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли более 150 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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