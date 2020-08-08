В Самаре потушили пожар, охвативший 10 домов

ТАСС, 8 августа. Пожар, охвативший в субботу 10 частных домов в Железнодорожном районе Самары, ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:29 (по местному времени) пожар ликвидирован на площади 1,3 тыс. кв. м", - отметили в пресс-службе.

По данным главка, в тушении пожара был задействован пожарный поезд и пожарный катер. "В ходе тушения пожара произошло два хлопка газовых баллонов, в результате разлета частиц образовался второй очаг пожара на расстоянии около 40 м от первого. Из очагов было вынесено 35 баллонов с газом", - добавили в пресс-службе.

В пострадавших от пожара домах были зарегистрированы 45 человек, в том числе семеро детей. На базе школы № 134 развернули пункт временного размещения

В Железнодорожном районе Самары в ночь на субботу загорелись жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 250 кв. м, позже она увеличилась до 500 кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Спустя некоторое время в результате стремительного распространения огня уже горели десять частных домов на площади 1 300 кв. м, ранг пожара повысился до третьего.