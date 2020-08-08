ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, именно такую сумму судья, по данным следствия, просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова.

Предприниматель был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, - рассказал собеседник агентства. - Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным".