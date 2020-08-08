В Волгоградской области горит цех по производству сэндвич-панелей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пожар начался в здании фирмы по производству сэндвич-панелей в городе Волжский в Волгоградской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По адресу ул. Александрова, 51 установлено, что на площади 1 000 кв. м. происходит горение отдельно стоящего одноэтажного здания Г-образной формы размером в плане 20х300х300м, высотой 12 м по производству сэндвич-панелей", - сказали в пресс-службе, добавив, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что угрозы распространения огня нет.

"Пожарно-спасательные подразделения занимаются локализацией, ликвидацией [огня]. Пока что [угрозы] распространения огня нет", - сказал представитель ведомства.

Как отметили в МЧС, сведений о погибших и пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлечено 54 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники.