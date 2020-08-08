Спустя трое суток после взрыва в Бейруте под завалами находят живых людей и ищут погибших

КАИР, 8 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Ливанские солдаты нашли живой женщину, которая трое суток после взрыва в порту Бейрута провела под завалами. Об этом сообщил информационный портал Bint Jbeil . Кадры спасения уже обессилевшей женщины появились в социальных сетях в пятницу. За несколько часов до этого живым из-под обломков дома достали мальчика. Успехом завершилась еще одна история - спасения из моря подростка, который провел в воде после взрыва 24 часа. Его искали и нашли.

Кому-то повезло куда меньше. Погибших находили даже в полукилометре от берега. Печальными историями поиска и трагическими рассказами о гибели людей переполнены социальные сети и местная пресса. Десятки людей числятся пропавшими без вести, родные размещают их фотографии в социальных сетях в надежде, что кто-то откликнется, кто может что-то знать об их судьбе. Семья ищет сына, который успел позвонить своему дяде и сказать, что его завалило, но через 20 секунд связь оборвалась. Мать три дня отказывается уходить из порта, ждет, когда спасатели найдут тело ее сына - он работал на элеваторе в порту. Она почти смирилась с его смертью, ее последнее желание - достойно похоронить своего ребенка. Спасатели сейчас работают на развалинах зернохранилища.

154 истории тех, кто уже никогда не вернется домой

Это были самые разные люди - сотрудники порта, рабочие, пожарные, военнослужащие. В момент взрыва они оказались в эпицентре, многих накрыло смертельной волной. Кто-то погиб на месте, кто-то, как трехлетняя девочка Александра Наггар, умер позднее от ран в больнице. Рабочего порта Джо Акики смогли опознать по золотому крестику - он с ним никогда не расставался - его нашли сжимавшим крестик в руке. Останки 19 погибших еще не опознаны. В обнародованных Минздравом Ливана списках погибших числятся также двое египтян, 8 сирийцев, шестеро граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец. Известно, что среди погибших - сотрудница посольства Германии, супруга посла Нидерландов, двое бельгийцев, 11 армян.

Пожарные, принявшие первый огонь

До сих пор не удалось найти девять из десяти человек пожарной бригады, первой принявшей на себя удар. Звонок в пожарную службу о сильном возгорании в ангаре номер 12 в порту поступил 4 августа в 17:50 - за 18 минут до взрыва. Пожарные выехали на вызов, их группа ближе всех находилась в тот момент к порту. Среди них была молодая помощница Сахр Фарес.

За несколько минут до взрыва Сахр успела снять и отправить коллегам в центр фотографию, как пожарные пытаются открыть горящий склад, и 24-секундное видео изнутри пылающего склада. Его не стали публиковать. Эта фотография осталась последней памятью о коллегах. Девушку похоронили в четверг. Остальных еще ищут.

Смерть и жизнь

Счастливый отец хотел заснять рождение своего сына в роддоме, включил камеру телефона за доли секунды до взрыва, и видео появления ребенка на свет обернулось съемкой вылетающих окон, бьющегося стекла, падающей от взрывной волны мебели, криков персонала от страха и неизвестности. Парадные съемки невесты в белоснежном наряде также превратились в фиксацию катастрофических последствий взрывной волны. В первые секунды люди реагировали на произошедшее по-разному - кто-то впадал в ступор, кто-то кричал, пытался бежать - неважно куда, а кто-то на бессознательном уровне хватал самое для него дорогое - там камера наблюдения зафиксировала, как растерянный отец пытается спрятать от взрыва под стол сына, тут - няня хватает свою маленькую подопечную и уносится с ней прочь от летящих в разные стороны оконных стекол.

В списках пострадавших числятся пять тысяч человек

В момент взрыва в порту Бейрута на свет в ливанской столице появились несколько малышей. В тот день у палестинки из города Дженин на Западном берегу реки Иордан родилась девочка. В знак солидарности с ливанским народом мать назвала дочь Бейрут - именем города, которому суждено в который раз возродиться.