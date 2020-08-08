СМИ: противопожарный самолет разбился на границе Португалии и Испании

ТАСС, 8 августа. Самолет Canadair CL-600, задействованный в тушении лесных пожаров на границе Португалии и Испании, потерпел крушение в субботу. Как сообщает газета ABC, в результате инцидента пострадали три члена экипажа воздушного судна.

По информации агентства EFE, два пилота получили серьезные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Самолет упал в районе национального парка Пенеда-Жереш в северной португальской провинции Минью, граничащей с испанским автономным сообществом Галисия.

С начала июля почти на всей территории Испании наступила сильная жара, вызвавшая лесные пожары в нескольких регионах страны, включая Галисию и Мадрид.