После ДТП с двумя погибшими в Самарской области возбудили уголовное дело

ТАСС, 8 августа. Уголовное дело возбудили после ДТП в Волжском районе Самарской области, в котором погибли два человека, говорится в сообщении, размещенном на сайте СК по региону.

Вечером 7 августа на автодороге Самара - Большая Черниговка водитель автомобиля Datsun столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который после этого выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель Hyundai, позднее в больнице умерла его пассажирка - женщина 1986 года рождения. Трое детей, находившихся в автомобиле (две девочки 2018 и 2020 годов рождения и мальчик 2018 года рождения) были госпитализированы, водителя и пассажира Datsun после осмотра медиками отпустили домой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). В ходе расследования уголовного дела установлено, что управлял автомобилем Datsun сотрудник отдела ОГИБДД по Волжскому району Самарской области. На момент ДТП сотрудник полиции находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении указанного преступления", - отмечается в сообщении.

В рамках расследования пройдет автотехническая экспертиза, которая поможет определить, кто был виновником ДТП.