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В ДТП в Удмуртии погиб ребенок

Еще один пострадал

ИЖЕВСК, 8 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на трассе в Удмуртии, в результате аварии погиб ребенок, еще один получил травмы, говорится в субботу в сообщении, распространенном отделом пропаганды управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

"Около 16:00 (15:00 мск) на автодороге "Ижевск - Воткинск" Воткинского района, 29-летняя водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в сторону города Воткинска, не справилась с управлением, съехала с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте происшествия. Находившийся в машине восьмилетний мальчик получил травмы, доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

В ГИБДД добавили, что водитель получила незначительные травмы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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