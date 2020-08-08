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Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Протестующие в Бейруте в субботу заняли здание МИД. Об этом сообщил телеканал LBCI.

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