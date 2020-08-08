В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в аварии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с участием трех легковушек и грузовика. Об этом в субботу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"На 1088 км + 300 м автодороги М-4 "Дон" в 15:30 мск водитель, управляя Toyota Camry, по предварительным данным, двигался с севера на юг, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с [другим автомобилем] Toyota Camry. После чего допустил столкновение со встречным грузовиком Mercedes-Benz, и Nissan Juke", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель Toyota Camry, который выехал на встречную полосу, его пассажирка погибла позже от полученных травм, ребенок 10 лет умер в больнице.

Как пояснили в ГИБДД, на участке 1074 км по 1093 км М-4 сейчас проводится реконструкция дороги, движение восстанавливается.

В новость внесены изменения (19:53 мск) - добавлена информация о гибели ребенка.