Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

ТАСС, 8 августа. Автомобиль Lada Kalina и микроавтобус Ford столкнулись днем в субботу на трассе в Саратовской области. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла в 16:40 по местному времени на автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе.

"По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford, следовавшим по маршруту Саратов - Балтай. В результате ДТП водитель Lada и четыре пассажира микроавтобуса с травмами доставлены в лечебное учреждение", - отметили в пресс-службе.

После ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.