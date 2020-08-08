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Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

Их госпитализировали

ТАСС, 8 августа. Автомобиль Lada Kalina и микроавтобус Ford столкнулись днем в субботу на трассе в Саратовской области. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла в 16:40 по местному времени на автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовском районе.

"По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford, следовавшим по маршруту Саратов - Балтай. В результате ДТП водитель Lada и четыре пассажира микроавтобуса с травмами доставлены в лечебное учреждение", - отметили в пресс-службе.

После ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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