Три человека погибли в ДТП в Смоленской области

ТАСС, 8 августа. Три человека, в том числе подросток, погибли в результате опрокидывания в кювет автомобиля Honda в Угранском районе Смоленской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"ДТП произошло сегодня днем в Угранском районе. За рулем находился мужчина 1947 года рождения. В машине кроме него были его супруга 1951 года рождения и внучка 2008 года рождения. Все трое погибли", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Более подробные обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в пресс-службе.