Пять человек пострадали в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на автодороге "Екатеринбург - Шадринс - Курган", в результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД По Свердловской области.

"Водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения, пять человек получили травмы", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 120 км автодороги .

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Lada, который ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Кургана, при обгоне допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla, под управлением 61-летнего мужчины, который двигался со стороны города Курган.

В результате повреждения различной степени тяжести оба водителя, один пассажир из автомобиля Toyota и двое - из автомобиля Lada. Всех их доставили в городскую больницу города Каменска-Уральского в Свердловской области. Проводится проверка.