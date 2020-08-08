Посольство США в Бейруте поддержало мирные протесты и призвало избегать насилия

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. США поддерживают право ливанцев на мирные протесты и призывают население отказаться от насилия. Об этом говорится в сообщении посольства США в Бейруте, размещенном в субботу в Twitter.

"Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает лидеров, которые прислушиваются к нему и меняют курс в качестве ответа на запросы населения о прозрачности и отчетности [властей]. Мы поддерживаем их [ливанцев] в их праве на мирный протест и призываем всех вовлеченных [в протесты] избегать насилия", - сообщило посольство.

Ранее отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здания министерства экономики и министерства охраны природы. Активисты вывесили красные полотнища с балконов на здании МИД. На одном из них написано: "Бейрут - столица революции", на другом: "Бейрут - город без оружия". Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, однако она не увенчалась успехом - охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.

В субботу практически весь центр Бейрута превратился в арену баталий между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. К массовым уличным акциям призвал лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе столкновений со стражами порядка в центре Бейрута уже пострадали более 230 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм.