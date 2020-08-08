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В Чехии при пожаре в жилом доме погибли 11 человек

Среди погибших трое детей

ПРАГА, 8 августа. /ТАСС/. Жертвами пожара, который произошел в субботу в одном из многоэтажных панельных домов города Богумин в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чехии, стали 11 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил журналистам представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей страны Лукаш Попп.

"При пожаре в одной из квартир на 12-м этаже 14-этажного панельного дома в городе Богумин погибли шесть человек, из которых трое детей. Еще пятеро, проживавшие в квартире над ними на 13-м этаже, не смогли покинуть свое жилище и, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон. Они разбились при падении", - отметил он.

Причины возникновения пожара расследует полиция. Согласно одной из рабочих версий, огонь разжег пока неизвестный злоумышленник.

По числу жертв пожар в городе Богумин стал крупнейшим в Чехии с 1990 года.

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