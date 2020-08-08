В Астраханской области горит жилой дом

АСТРАХАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Один жилой дом с мансардой загорелся в Астраханской области на площади 400 кв. м, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее в МЧС сообщали о возгорании четырех жилых домов на той же площади.

"[Произошло] загорание одного одноэтажного жилого дома с мансардой сложной геометрической формы на общей площади 400 кв. м", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, на месте работают девять единиц техники и 35 человек личного состава. Предварительно, пострадавших и угрозы другим домам нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Трусовском районе по адресу пл. Артема Сергеева, 11.

В новость внесены изменения (22:46 мск) - уточняется информация о количестве горящих домов.