СМИ: в Канаде два человека умерли из-за торнадо

ОТТАВА, 8 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, один получил ранения в результате торнадо, сформировавшегося рядом с шоссе недалеко от города Вирден (провинция Манитоба). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
More footage from the tornado south of Virden, MB. yesterday. #mbstorm @RadarOmega_WX @PrairieChasers pic.twitter.com/97xsjKtbwG— Sean Schofer (@SeanSchofer) August 8, 2020
Инцидент произошел в пятницу вечером. Погибшим молодым людям было по 18 лет. Их тела обнаружили в сильно поврежденном автомобиле. Серьезные ранения получил и 54-летний мужчина, его также обнаружили в искореженном авто.
Национальное метеобюро Канады в пятницу распространило предупреждение о возможном формировании торнадо в этом районе.