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СМИ: в Канаде два человека умерли из-за торнадо

По данным телеканала CBC, еще один получил ранения

ОТТАВА, 8 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, один получил ранения в результате торнадо, сформировавшегося рядом с шоссе недалеко от города Вирден (провинция Манитоба). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Погибшим молодым людям было по 18 лет. Их тела обнаружили в сильно поврежденном автомобиле. Серьезные ранения получил и 54-летний мужчина, его также обнаружили в искореженном авто.

Национальное метеобюро Канады в пятницу распространило предупреждение о возможном формировании торнадо в этом районе.

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