Бейрут охвачен протестами спустя четыре дня после взрыва в порту

Оппозиция в лице партии "Катаиб" попыталась воспользоваться недовольством жителей медленным ходом расследования обстоятельств этого происшествия и объявила "день гнева". Новый поход против правительства возглавил лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель, который сообщил в субботу об отставке троих законодателей из палаты депутатов.

Столкновения в центре города между полицейскими силами и демонстрантами начались спустя четыре дня после взрыва 4 августа в морском порту, обернувшегося трагедией для ближневосточной страны.

БЕЙРУТ, 9 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Улицы делового центра Бейрута между площадями Риада Сольха и Пляс де Мартир усеяны грудами камней. Машины стараются объехать булыжники, которыми можно задеть днище автомобиля. Повсюду ощущается устойчивый запах гари и слезоточивого газа. У гостиницы "Ле-Грей" догорает подожженный демонстрантами грузовик. Группа полицейских ведет одного из схваченных активистов, кидавших камни в сотрудников правоохранительных органов.

Атака на полицейские кордоны протестующих была хорошо подготовлена и последовала сразу с нескольких сторон. Основной удар был нанесен в проезде между гостиницей "Ле-Грей" и зданием редакции газеты An-Nahar, туда проследовали толпы демонстрантов, которые выдвинулись от штаб-квартиры партии "Катаиб" в квартале Сайфи.

Столкновения носили ожесточенный характер, по итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, получили ранения 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских. Пять активистов были задержаны.

Уличные представления

Пока толпы протестующих пытались прорваться через бетонные заграждения, ведущие к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль, другая часть демонстрантов "вершила правосудие" возле мечети Мухаммеда аль-Амина. Активисты установили там эшафот и совершали символическую казнь, используя сделанные из картона фигуры, олицетворяющие лидеров правящей парламентской коалиции.

Новым поворотом в событиях стал захват в субботу нескольких правительственных ведомств. Активисты вывесили красные полотнища с балконов особняка Пале Бустрос, где находится ливанский МИД. На одном из них было написано: "Бейрут - столица революции", а на другом: "Бейрут - город без оружия". Второй лозунг активистов был обращен к шиитской партии "Хезболлах", оппозиция добивается разоружения ее бойцов, воюющих в соседней Сирии на стороне правительственной армии.

В министерстве энергетики погромщики демонстративно разбили портреты президента Мишеля Ауна и объявили свои требования об отставке главы государства, а также председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба.

После полуночи армия, пришедшая на выручку полицейским силам, восстановила контроль над центром Бейрута и освободила захваченные здания четырех министерств.

Премьер идет на уступки

Сенсацией дня стало заявление главы кабмина о его готовности рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов, что является одним из основных требований оппозиции.

"Ситуация требует принятия исключительных решений, и единственным выходом из кризиса являются досрочные выборы", - заявил Диаб. Он пообещал на предстоящем в понедельник заседании кабинета выдвинуть такую инициативу.