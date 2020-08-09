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Пандемия COVID-19

В Индии произошел пожар в отеле, где находились больные COVID-19

Не менее семи человек погибли

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и еще более 15 пострадали при пожаре, вспыхнувшем в воскресенье в индийском отеле "Сварна палас", который в настоящее время используется как карантинное и лечебное учреждение для больных коронавирусной инфекцией. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш.

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"В результате инцидента погибли семь человек, пострадали 15-20 человек. Их срочно доставили в больницу. Двое-трое из них находятся в критическом состоянии", - приводит телеканал слова сотрудника местной полиции.

Как указывает NDTV, пожар вызвал панику среди пациентов, несколько из них выпрыгнули из здания, чтобы спасти свои жизни. Всего в учреждении проходили лечение 22 пациента.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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ИндияПандемия COVID-19
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