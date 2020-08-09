Таксист ограбил пассажира в Москве, применив перцовый баллончик

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Таксист в Москве распылил перцовый баллончик в сторону пассажиров и, когда они вышли, уехал с рюкзаком одного из них, в котором было ценностей на 100 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"8 августа в 02:00 в районе 12-го км МКАД неизвестный водитель неустановленной машины такси в ходе конфликта с пассажирами в салоне автомобиля из баллончика распылил неустановленную жидкость в сторону пассажиров, в результате чего последние покинули машину. Неизвестный водитель скрылся, в салоне такси находился рюкзак одного из пассажиров с паспортом на его имя, кошельком, банковскими картами, ключами, двумя телефонами сотовой связи", - рассказали в пресс-службе.

Общий материальный ущерб составил около 100 тыс. рублей. Проводится проверка.