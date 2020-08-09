В Москве эвакуировали ТЦ "Город" из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Торговый центр "Город" на востоке Москвы эвакуирован из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о минировании торгового центра "Город" по адресу: шоссе Энтузиастов, 12, корпус 2. Находившиеся там люди эвакуированы, проводится обследование помещений", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.