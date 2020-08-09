В Астрахани потушили пожар в жилом деревянном доме

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в Астрахани, где горел многоквартирный деревянный дом на площади 400 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Астраханской области в воскресенье.

"Полная ликвидация в 09:28 (08:28 мск), никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 8 августа в Астрахани загорелся одноэтажный деревянный шестиквартирный дом, площадь возгорания составила 400 кв. м. На месте работали 35 человек личного состава от МЧС, было задействовано девять единиц техники.