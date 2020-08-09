Двое детей пострадали при взрыве снаряда времен войны в лесу под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Мальчик и девочка пяти и девяти лет получили осколочные ранения в результате детонации снаряда, предположительно времен Великой Отечественной войны, в лесу около города Балтийска в Калининградской области. Дети госпитализированы, по факту происшествия начата проверка, сообщило в воскресенье региональное следственное управление СК РФ.

"Ночью 9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в палаточном лагере в лесном массиве вблизи города Балтийска произошла детонация снаряда, предположительно времен Великой Отечественной войны, в результате которого пострадали двое малолетних детей. Осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. С тяжелыми травмами они госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве здравоохранения области журналистам сообщили, что детей доставили в детскую областную больницу в Калининграде. "Состояние мальчика оценивается медиками как тяжелое, девочки - средней степени тяжести", - сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным, две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесном массиве, расположенном на въезде в город Балтийск в районе улицы Боткина. При разведении костра произошла детонация снаряда, находящегося в почве. "По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК РФ организована доследственная проверка. Следствием завершен осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские и взрывотехническая судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.