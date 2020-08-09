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Взрыв в порту Бейрута

СМИ: взрыв в Бейруте привел к образованию воронки глубиной 43 м

Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова

БЕЙРУТ, 9 августа. Взрыв в столице Ливана привел к образованию огромной воронки глубиной не менее 43 м. Об этом сообщил в воскресенье ливанский телеканал MTV​​​​​. Он ссылается на данные французских специалистов, которые обследовали место катастрофы.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

 

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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