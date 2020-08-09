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Четверо студентов из Индии утонули под Волгоградом

Инцидент произошел в ночь на 9 августа

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Четверо студентов Волгоградского государственного медицинского университета из Индии утонули на пляже в хуторе Бобры в ночь на воскресенье, сообщил ТАСС источник в местных правоохранительных органах.

"В половине третьего ночи в городе Краснослободске на левом берегу Волги на пляже хутора Бобры утонули четверо граждан Индии - учащиеся Волгоградского государственного медицинского университета. Трое из них обучались на 5-м курсе, один на 2-м курсе", - сказал собеседник агентства.

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