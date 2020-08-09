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Взрыв в порту Бейрута
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Российские спасатели извлекли из-под завалов в Бейруте тела еще двух погибших

За все время работы специалистов МЧС РФ обнаружили и извлекли шесть человек
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов элеватора в Бейруте тела еще двух погибших, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе.

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"За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За все время работ обнаружено и извлечено шесть человек", - сказали в оперштабе.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей.

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