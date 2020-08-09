СМИ: самолет Shenzhen Airlines благополучно приземлился в КНР после резкой потери высоты

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Shenzhen Airlines, следующий в воскресенье по направлению Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) - Сиань (северо-западная провинция Шэньси), резко потерял высоту, после чего благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, выполнявший рейс ZH9209 самолет вылетел из Шэньчжэня в 07:32 по местному времени (02:32 мск), однако спустя 25 минут в 07:57 (02:57 мск) резко потерял высоту, снизившись в течение двух минут с высоты 9 297 м до 3 733 м. После этого самолет подал код 7700. Как указывается в материале, этот код подается в случае возникновения аварийной или нештатной ситуации на борту, а также при необходимости оказания срочной медицинской помощи пассажирам.

Как сообщается, в 09:13 по местному времени (04:13 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту города Шэньчжэнь. Пассажиры и экипаж покинули воздушное судно. В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

Рейс ZH9209 выполнял Airbus A330 возрастом 2,3 года.