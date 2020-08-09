Три человека погибли в ДТП в Саратовской области

ТАСС, 9 августа. Два автомобиля столкнулись в воскресенье утром на автодороге Самара - Волгоград, двое водителей и пассажир погибли, еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В 10:30 (09:30 мск) на 255-м км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград водитель автомобиля Geely, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель и пассажир Geely скончались от полученных травм на месте, водитель автомашины Lada Granta от полученных травм также скончался", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным ведомства, в Lada Granta также находились женщина и несовершеннолетний ребенок, их доставили в больницу. "На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Минздрава Саратовской области ТАСС сообщили, что 35-летнюю женщину и семилетнего мальчика с места аварии госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое.