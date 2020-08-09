Двоих граждан Китая задержали под Волгоградом за вымогательство у мигрантов

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Николаевском районе Волгоградской области двоих граждан Китая по подозрению в вымогательстве у трудовых мигрантов из Узбекистана денег за возврат им паспортов, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате совместно проведенной сотрудниками ФСБ и полицейскими спецоперации подозреваемые в вымогательстве были задержаны. Ими оказались двое уроженцев Китая, 28 и 45 лет, один из которых имел вид на жительство, а второй временную регистрацию на территории Волгоградской области. Подозреваемые сознались в содеянном частично. Решается вопрос о заключении их под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что 5 августа в правоохранительные органы поступило заявление от гражданина Республики Узбекистан, официально трудившегося в местном тепличном хозяйстве. По словам заявителя, три месяца назад он вместе со своими шестью земляками прибыли в Волгоградскую область и, получив патент, стали работать под руководством двоих жителей Китая. В какой-то момент между работниками и работодателями произошли разногласия и работодатели отказались выплачивать им заработную плату. Оставшись без средств, работники нанялись к другому фермеру и попросили прежних работодателей вернуть паспорта, ранее переданные ими для оформления необходимых документов. Однако те отказались, стали угрожать физической расправой и потребовали 140 тыс. рублей за их возврат. Потерпевшие отказались передавать деньги и обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").