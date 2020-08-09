СМИ: в Греции три человека погибли в результате сильных ливней на острове Эвбея

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате сильных ливней на острове Эвбея, приведших к выходу из русел нескольких рек и затоплению домов в некоторых селах. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Skai.

По словам мэра островной общины Дирфис-Месапия Йоргоса Псата, погибли женщина и мужчина (оба 85-летнего возраста), тела которых спасатели нашли в подтопленном доме. В другом доме погиб восьмимесячный ребенок, которого родители привезли на отдых из Афин в село Политика. Во время грозы ребенок находился на первом этаже дома, который был быстро затоплен бурными потоками воды. Появилась также информация и о четвертом погибшем - 39-летнем мужчине в местечке Буртзи, но она пока не подтверждена властями.

В результате мощных ливней в Дирфис-Месапия вышла из берегов главная река, затопившая дороги, первые этажи домов в селах Псахна и Политика. В пожарную бригаду, выполняющую в Греции роль спасателей, поступило не менее 150 обращений о помощи. Сообщается, что в 50% домов в этих населенных пунктах ущерб нанесен первым этажам, а также подвальным помещениям. Бурными потоками снесены, перевернуты и затоплены автомашины.

В спасательной операции в районе участвуют три вертолета, три катера, 72 пожарных на 26 машинах. Они помогают людям выбраться из подтопленных домов. Уровень воды в некоторых местах достигает от одного до двух метров. Пожарные уже перевезли в безопасные места 25 человек.

По словам Skai, мощные грозы вызвали серьезные проблемы в центральной части острова Эвбея, особенно в районах Псахна, Политика, Ставрос и Контодеспоти. О серьезных проблемах телеканалу также сообщили жители поселка Маника района Василико.

На Эвбею направился заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями. Сообщается, что постоянно информация о ситуации на острове поступает премьер-министру Кириакосу Мицотакису.