Япония направит команду специалистов для ликвидации разлива нефтепродуктов у Маврикия

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Правительство Японии собирается направить группу специалистов для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Индийском океане возле острова Маврикий, где японское судно село на мель. Об этом сообщил в воскресенье МИД Японии.

Группа в составе 6 человек вылетит из токийского аэропорта Нарита в понедельник. По прибытии на место она будет участвовать в том числе в операции по откачке нефтепродуктов.

Ранее правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации после масштабного разлива нефтепродуктов с грузового судна, которое зафрахтовано японской компанией Nagashiki Shipping Co. Ltd. Разлив угрожает коралловым рифам у побережья островного государства. Маврикий также обратился к ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.

Nagashiki Shipping Co. Ltd. в своем заявлении сообщила, что судно Wakashio село на мель рядом с популярным у туристов пляжем Blue Bay в восточной части острова 26 июля, после чего получило пробоину, из которой произошла утечка нефтепродуктов. Судно под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур. На его борту находилось около 4 тыс. тонн нефтепродуктов, а объем утечки на данный момент оценивается в 1 тыс. тонн.

Маврикий - островное государство, расположенное к востоку от Мадагаскара в Индийском океане. Его население составляет около 1,3 млн человек. Одним из основных источников дохода страны является туризм.