Телеканал "Дождь" сообщил о задержании своих журналистов в Минске

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Два корреспондента и оператор российского телеканала "Дождь" задержаны в воскресенье в Минске, сообщается в Telegram -канале "Дождя".

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что пока не располагает дополнительной информацией. "У нас нет связи с ними", - сказал он.

ТАСС не располагает комментарием МВД Белоруссии.