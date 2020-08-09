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Телеканал "Дождь" сообщил о задержании своих журналистов в Минске

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что их задержали, после того как они поговорили с ней на улице

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Два корреспондента и оператор российского телеканала "Дождь" задержаны в воскресенье в Минске, сообщается в Telegram-канале "Дождя".

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"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что пока не располагает дополнительной информацией. "У нас нет связи с ними", - сказал он.

ТАСС не располагает комментарием МВД Белоруссии.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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