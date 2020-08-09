В Петербурге началась доследственная проверка после обнаружения тела новорожденного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения 8 августа тела новорожденного в квартире в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 8 августа в квартире одного из домов по Стародеревенской улице тела новорожденного без внешних признаков насильственной смерти", - сообщила пресс-служба.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления обстоятельств и причины смерти ребенка. По информации пресс-службы, матерью ребенка является женщина 1993 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.