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В Петербурге началась доследственная проверка после обнаружения тела новорожденного

Его мать госпитализировали в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения 8 августа тела новорожденного в квартире в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения вечером 8 августа в квартире одного из домов по Стародеревенской улице тела новорожденного без внешних признаков насильственной смерти", - сообщила пресс-служба.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления обстоятельств и причины смерти ребенка. По информации пресс-службы, матерью ребенка является женщина 1993 года рождения, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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