Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

ТАСС, 9 августа. Два автомобиля столкнулись в воскресенье на участке трассы М-5 "Урал" в Пензенской области, погибли мужчина, женщина и двое детей шести и двух лет. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в 11:50 на 474-м км федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Нива-2123" с автомобилем Volvo. Впоследствии произошло возгорание автомобиля "Нива". В результате происшествия водитель и пассажиры "Нивы", женщина 1992 года рождения и мальчики 2014 и 2018 годов рождения, погибли на месте", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой.

По факту ДТП проводится проверка.