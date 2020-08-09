{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Среди погибших - двое детей

ТАСС, 9 августа. Два автомобиля столкнулись в воскресенье на участке трассы М-5 "Урал" в Пензенской области, погибли мужчина, женщина и двое детей шести и двух лет. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, в 11:50 на 474-м км федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобиля "Нива-2123" с автомобилем Volvo. Впоследствии произошло возгорание автомобиля "Нива". В результате происшествия водитель и пассажиры "Нивы", женщина 1992 года рождения и мальчики 2014 и 2018 годов рождения, погибли на месте", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияПензенская область
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Телеканал "Дождь" сообщил о задержании своих журналистов в Минске
Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что их задержали, после того как они поговорили с ней на улице
Читать полностью