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СМИ: в Китае самолет China Eastern идет на экстренную посадку из-за технической неполадки

По данным портала Sina, самолет, совершающий рейс из Чэнду в Пекин, примерно через час полета начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту города Сиань

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines идет на экстренную посадку в аэропорту города Сиань (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай) из-за технической неполадки. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал Sina.

По его данным, самолет, совершающий рейс MU5274, вылетел в 17:47 по местному времени (12:47 мск) из аэропорта города Чэнду (провинция Сычуань) в Пекин. Как передает портал, примерно через час полета из-за "технической неполадки" самолет начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту города Сиань.

Других подробностей пока не приводится.

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