Легкомоторный самолет потерпел крушение в Калужской области

ТАСС, 9 августа. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Малоярославецком районе Калужской области, пилот погиб. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Смирнов.

"Одноместный легкомоторный самолет потерпел крушение в Малоярославецком районе Калужской области, пилот погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники МЧС, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Как уточнила ТАСС оперативный дежурный ЕДДС по району, самолет упал в 14:34 вдали от жилых домов, никто из местных жителей не пострадал. "Крушение произошло примерно в семи километрах от деревни Кудиново", - добавила она.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, по факту крушения Калужская транспортная прокуратура проводит проверку. "В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Калужский транспортный прокурор Денис Косик. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - отметила она.

В новость внесены изменения (15:52 мск) - добавлены подробности в третий абзац.