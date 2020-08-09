Около 200 человек получили помощь в госпитале МЧС России в Бейруте

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Медики аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого в Бейруте после мощного взрыва в порту, за время своей работы оказали помощь более чем 200 людям. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель оперативной группировки МЧС РФ в ливанской столице Сергей Воронцов.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"За сутки более 100 человек обратились за амбулаторной помощью", - сказал он, добавив, что специалисты Роспотребнадзора взяли анализы на коронавирус также у примерно 100 человек.

По данным оперативного штаба на субботу, помощь была оказана 92 пациентам.

Ранее в оперативном штабе сообщали об окончании поисково-спасательных работ российской группировки МЧС на месте взрыва в порту Бейрута, при этом аварийно-спасательные работы продолжаются.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.