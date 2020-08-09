Трое полицейских пострадали в беспорядках в Портленде

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Трое полицейских пострадали во время беспорядков в ночь на воскресенье в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте управления городской полиции.

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"Три полицейских получили травмы. Двое были доставлены в больницу на полицейских машинах и позднее были выписаны", - говорится в сообщении. Согласно ему, участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки, наполненные краской метательные шарики и использовали лазерные указки.

Зачинщики беспорядков также разгромили полицейский участок в Портленде. В помещении участка был устроен поджог, выбиты стекла, похищены вещи. Органы правопорядка настоятельно рекомендуют журналистам, освещающим события, избегать больших скоплений протестующих, которым власти приказывают разойтись. В случае отказа полиция оставляет за собой право применять спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

В ночь на субботу в Портленде были арестованы 24 человека. Протесты, сопровождающиеся беспорядками, не прекращаются в Портленде более 11 недель. Ранее в город по решению американской администрации были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств, в том числе из Министерства внутренней безопасности США.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.