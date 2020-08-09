В горах Кабардино-Балкарии из-за камнепада погиб альпинист

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Альпинист из Санкт-Петербурга погиб в горном районе Кабардино-Балкарии из-за камнепада, сообщили журналистам в управлении МЧС РФ по республике.

"В воскресенье в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыл-Су, пик "Трапеция", на высоте 3 740 м под камнепад попал альпинист из Санкт-Петербурга 1939 года рождения, который находился в составе незарегистрированной группы из шести человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по прибытии на место происшествия спасатели обнаружили тело альпиниста без признаков жизни. По состоянию на 14:54 мск поисковые работы завершились, спасатели эвакуировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются. В поисково-спасательных работах были задействованы восемь спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники.