Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте двух молодых людей, обливших краской здание ГП

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Двое молодых людей - Иван Воробьевский и Игорь Башаримов - задержаны за незаконную акцию у здания Генеральной прокуратуры в Москве. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Дмитрий Захватов.

"В отношении Воробьевского и Башаримова возбуждено уголовное дело о вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК). Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующий вопрос в понедельник рассмотрит Тверской суд", - рассказал адвокат, отметив, что удивлен выбором столь жесткой меры пресечения.

"Помещение в СИЗО применяется по преступлениям, максимальный размер наказания за которые превышает 3 года. По ч. 2 статьи о вандализме максимальный срок составляет 3 года. Есть и исключения из правил, таких предусмотрено всего четыре: когда не установлена личность, нет постоянного места жительства, лицо пыталось скрыться от следствия или суда, а также когда нарушило ранее назначенную меру пресечения. У нас нет ни одного из этих исключений", - сказал он.

В ночь на 8 августа неизвестные облили розовой краской здание Генеральной прокуратуры и вывесили баннер.