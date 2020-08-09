Более 40 жителей села в Дагестане отравились питьевой водой

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану проводят проверку из-за массового отравления питьевой водой жителей села Геджух. Признаки отравления обнаружены у более 40 человек, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления.

"По факту массового отравления жителей села Геджух Дербентского района питьевой водой проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 8 и 9 августа в участковую больницу села Геджух Дербентского района госпитализированы 9 жителей села, из которых 6 детей с диагнозом "острое кишечное отравление". Всего в ходе проведенного подворного обхода выявлено более 40 человек с признаками отравления", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.