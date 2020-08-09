Сообщение о минировании ТЦ "Город" в Москве оказалась ложным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили взрывных устройств в ТЦ "Город" на востоке столицы, сообщение о "минировании" которого поступило утром. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сообщение о минировании торгового центра "Город" оказалось ложным, взрывных устройств не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.