"Дождь" сообщает об обыске в квартире, которую задержанные журналисты снимали в Минске

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" со ссылкой на адвоката Антона Гашинского сообщает об обыске в квартире, которую журналисты, задержанные правоохранительными органами Белоруссии в воскресенье, снимали в Минске.

"В квартире, которую снимали в Минске журналисты "Дождя", начался обыск. Об этом сообщил "Дождю" адвокат Антон Гашинский. Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Дождя". Позднее там же появилась информация, что "обыск продлился недолго, люди в штатском ничего не изъяли, просто осмотрели все и ушли".

Ранее в Telegram-канале телеканала появилась информация со ссылкой на Гашинского о том, что в центральном РУВД в Минске задержанных журналистов телеканала там нет. По словам адвоката, они находятся в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

В воскресенье стало известно, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" сообщила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.