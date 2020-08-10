В Нигере убили шесть французских туристов

ПРЕТОРИЯ/ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Группа вооруженных людей напала в воскресенье на туристов на юго-западе Нигера, убиты восемь человек, включая шестерых французов. Об этом сообщило AFP со ссылкой на губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиеллу.

"Восемь погибших: двое нигерийцев, гид и водитель, остальные шесть - французы", - сообщил он.

Нападение совершено в заповеднике Куре, известном как место обитания многочисленных жирафов и расположенном в 60 км к юго-востоку от столицы страны Ниамей. Согласно поступающей информации, вооруженные люди прибыли в заповедник на мотоциклах.

Лидеры Франции и Нигера провели телефонные переговоры после того, как неизвестные убили шестерых французов. Согласно коммюнике, распространенному в понедельник Елисейским дворцом, оба лидера договорились приложить все усилия для раскрытия обстоятельств произошедшего.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с президентом Нигера Махамаду Иссуфу после убийства группы гуманитарных работников в районе Куре в 50 км от Ниамей, - сообщили в администрации французского лидера. - Президенты подтвердили, что все средства будут задействованы, чтобы пролить свет на обстоятельства этого смертельного нападения в ближайшие часы".

Макрон выразил соболезнования семьям погибших и заявил о приверженности борьбе с террористическими группировками в странах Сахеля. По его инициативе во вторник будет созвано заседание совета национальной обороны, на котором будет рассмотрена информация, которую предоставят в понедельник нигерийские власти.

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства" (запрещена в РФ).

С 2017 года в районе Тиллабери действует режим чрезвычайного положения. Власти Нигера в январе установили запрет на передвижение в Тиллабери на мотоциклах.