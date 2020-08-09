Причиной крушения легкомоторного самолета под Калугой стала ошибка пилота

ТАСС, 9 августа. Крушение легкомоторного самолета в Калужской области было связано с тем, что пилот не справился с управлением, сообщили в воскресенье в региональном управлении Следственного комитета.

"Сегодня на аэродроме авиационного комплекса Кудиново в Малоярославецком районе при совершении полета на легкомоторном самолете погиб пилот. При выполнении пилотажной фигуры "бочка" он не справился с управлением, и произошло падение самолета", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, за штурвалом находился 53-летний житель Москвы, а его друг снимал видео для продажи самолета.