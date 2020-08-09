Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

ТАСС, 9 августа. Два стрингера, которые сотрудничали с видеоагентством Ruptly (часть международной телевизионной сети RT), были задержаны в воскресенье в Минске. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале телеканала RT.

"Два стрингера, сотрудничавшие с нашим видеоагентством Ruptly, были задержаны в Минске, когда снимали голосование на участках во время выборов президента. Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Ruptly, задержанные журналисты находятся в одном из РУВД Минска. "В чем их обвиняют, мы не знаем", - написала в своем канале в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ранее стало известно, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" сообщила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов. Как заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, задержанные журналисты "Дождя", работавшие без аккредитации, скорее всего, должны будут покинуть республику.

В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.