Адвокаты Павленского хотят добиться его полного оправдания

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Защита российского художника-акциониста Петра Павленского потребовала снять с него все обвинения и закрыть дело за отсутствием состава преступления и в связи с нарушением права на действия защиты. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении адвокатов Павленского - Яссины Бузру и Жуана Бранко.

Ходатайство было подано 30 июля в следственную палату Парижа. "Тот факт, что господин Павленский не имел возможности получать помощь выбранного им самим адвоката, не позволило ему во время снятия показаний самому определять, на какие вопросы отвечать", - говорится в тексте документа. В результате отсутствия возможности проконсультироваться с адвокатом "ему пришлось хранить молчание", подчеркивают его защитники.

После своего задержания 16 февраля Павленский попросил, чтобы его интересы защищал молодой французский адвокат Жуан Бранко. Эту кандидатуру отклонила прокуратура, посчитавшая, что в этом случае может иметь место конфликт интересов, так как Бранко был упомянут в жалобе, которую подал против Павленского истец, французский политик Бенжамен Гриво.

Однако сам Гриво во время дачи показаний не выдвинул обвинений против Бранко. Он только упомянул о том, что видел в СМИ утверждения о якобы существовавших связях между Бранко и Павленским. Тем не менее с учетом ситуации глава парижской коллегии адвокатов, с которым консультировалась прокуратура, счел необходимым срочно предложить Павленскому назначенного адвоката. Павленский от такой услуги отказался и предпочел молчать на допросах.

В дальнейшем он повторил судебному следователю свое требование, чтобы его интересы представлял адвокат Жуан Бранко. К тому времени глава коллегии адвокатов уже вынес решение об отсутствии конфликта интересов в данном вопросе, однако при этом он рекомендовал Бранко самому взять отвод ввиду "недостаточной отдаленности от Павленского". Как подчеркивают теперь в ходатайстве адвокаты Павленского, таким образом "были нарушены права защиты", так как Бранко не получил возможности защищать Павленского "несмотря на то, что никакого запрета на это вынесено главой коллегии адвокатов не было".

Два расследования

18 февраля парижская прокуратура начала два предварительных расследования в отношении Петра Павленского. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия, второе - с распространением видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик.

По делу о распространении интимного видео Павленскому были также предъявлены обвинения - во вторжении в частную жизнь и распространении без разрешения действующего лица записи слов или изображений сексуального характера. Павленский был отпущен на свободу под судебный контроль. Аналогичная мера была избрана и для его спутницы, также проходящей по этому делу.