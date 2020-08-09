Задержанных в Минске сотрудников "Дождя" передадут посольству России для депортации

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Задержанные в Минске журналисты российского телеканала "Дождь" будут переданы посольству России для дальнейшей депортации, сообщил в воскресенье главный редактор канала Тихон Дзядко.

"Наших журналистов Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова везут в центральное РУВД. На них составят административные протоколы по статье 22.9 (нарушение законодательства о СМИ). После этого их передадут посольству России для депортации", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава МВД Белоруссии проинформировал, что в самое ближайшее время журналисты "Дождя" будут отпущены из отделения милиции, сообщил российский посол в Белоруссии.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала "Дождь" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" сообщила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов.

Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что сотрудники "Дождя" работали без аккредитации.