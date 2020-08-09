Участники конференции по Ливану пообещали более €200 млн срочной помощи стране

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Участники состоявшейся в воскресенье донорской видеоконференции по Ливану договорились выделить стране в общей сложности более €200 млн в качестве срочной помощи для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас телеканалу ZDF.

"Только одна Германия дополнительно выделит €20 млн, чтобы облегчить огромные страдания, которые сейчас испытывают в Бейруте", - сказал он.

Франция получила обещания от участников видеоконференции об оказании этой стране краткосрочной помощи в размере €250 млн. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.